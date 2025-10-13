Kean, infortunio non grave. Repubblica: “Ma rischia di saltare più partite”

Tutto ruota attorno a Moise Kean. Soprattutto in questi giorni complicati dal punto di vista medico, l'attaccante viola è in attesa dei responsi sui nuovi esami alla caviglia infortunata in Nazionale. Il giocatore è rimasto insieme alla squadra in ritiro, segno che il problema non è grave, ma oggi ci sarà una nuova risonanza magnetica. In base a quella si deciderà se farlo rimanere ancora in azzurro o se farlo tornare a Firenze, ma la certezza sembra chiara: non giocherà la partita di domani contro Israele. Se non ci saranno ulteriori problemi resterà con i compagni, altrimenti farà rientro immediato al Viola Park.