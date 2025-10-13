CorFio sulla panchina di Pioli: “Con questo scenario, futuro sempre più incerto”

Per Stefano Pioli e la sua Fiorentina, il prossimo ciclo di partite rappresenta il primo vero “gran premio della montagna” della stagione. Dopo un avvio deludente, con appena tre punti raccolti in sei giornate, la squadra è chiamata a una decisa reazione per risalire la classifica. Il tecnico, grande appassionato di ciclismo, sa bene che per uscire dalle retrovie servirà alzarsi sui pedali e cambiare ritmo: migliorare il gioco, ritrovare fiducia e invertire una tendenza negativa che ha alimentato pressioni e malumori.