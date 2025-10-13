Nazione: “Pioli preoccupato per Kean. I dubbi sono ancora tanti”

Dopo appena quattro minuti di Estonia-Italia, Moise Kean sembrava lanciato verso una serata da protagonista : un destro preciso sul palo lontano di Hein e l’Italia in vantaggio. Ma poco dopo l’entusiasmo si è trasformato in apprensione. Una torsione innaturale della caviglia ha costretto l’attaccante della Fiorentina a lasciare il campo zoppicando al 16’, scatenando la preoccupazione non solo dello staff azzurro ma anche di quello viola, consapevole della sua importanza per la squadra di Pioli.

Le prime reazioni, però, hanno portato un cauto ottimismo. Mateo Retegui, nel post-partita, ha raccontato di aver parlato con Kean e di aver percepito che non si trattasse di nulla di grave. Lo stesso ct Gattuso ha condiviso sensazioni positive: l’attaccante non lamentava dolori forti e, soprattutto, la caviglia non si era gonfiata nelle ore successive. Per questo motivo, lo staff medico della Nazionale ha deciso di trattenere il giocatore e sottoporlo subito a esami strumentali a Udine, che hanno dato esiti confortanti: nessuna lesione rilevata.