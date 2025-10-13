Nazione: “Kean, Gud e Dzeko bene in Nazionale. Il problema è a Bagno a Ripoli”

C’è una netta doppia velocità nell’attacco della Fiorentina: i protagonisti (Kean, Gudmundsson e Dzeko) brillano e trovano continuità quando vestono la maglia delle loro Nazionali, mentre a Bagno a Ripoli diventano prevedibili e poco incisivi. Esempi recenti non mancano — la doppietta di Gudmundsson con l’Islanda, il gol immediato di Kean a Tallinn prima dell’infortunio e le prestazioni concrete e fredde di Dzeko con la Bosnia — che fanno emergere il paradosso tra rendimento fuori e dentro Firenze.