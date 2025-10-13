Gazzetta dura: “Milan-Fiorentina, 1 fisso. Voragine su Pioli, cambio in panchina?”

La Gazzetta dello Sport inizia a soffermarsi su Milan-Fiorentina, la sfida di campionato che andrà in scena domenica sera alle 20.45. Il noto quotidiano usa parole forti per descrivere le difficoltà di Stefano Pioli, il grande ex della partita:
In teoria, il pronostico è scontato, uno fisso, ma la Fiorentina ha esaurito i crediti, un'altra sconfitta aprirebbe una voragine e ci si interrogherebbe su Pioli, sulla necessità di svoltare con un cambio di panchina. Il Milan farà bene a non fidarsi delle fragilità e delle incertezze dei viola, la Fiorentina potrebbe usare la disperazione come arma e capovolgere le aspettative. In sette giornate, dieci punti di distacco dal Milan - 3 contro 13 - sono un'enormità. No, Pioli non è più "on fire"
