Viola in Nazionale: stasera in campo la Croazia di Pongracic: il viola dal 1′

Alle ore 20:45, allo stadio Gradski di Varaždin, la Croazia ospita Gibilterra in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La squadra croata è in corsa per il primo posto, ma dovrà giocarselo con la Repubblica Ceca. Gibilterra invece, ultima del girone, è matematicamente esclusa per il passaggio del turno. Il ct della Croazia schiera il difensore viola Marin Pongracic titolare.
Marin Pongracic parte titolare nella sfida contro Gibilterra
Le formazioni:
CROAZIA (4-2-3-1): Kotarski; Pasalic, Pongracic, Erlic, Bradaric; Moro, Kovacic; Majer, Baturina, Fruk; Ivanovic. A disp.: Livakovic, Ivusic, Smolcic, Gvardiol, Kramaric, Modric, Budimir, Perisic, Pasalic, P. Sucic, Jakic, L. Sucic. All. Dalic
GIBILTERRA (4-3-3): Hankins; Annesley, Lopes, Jolley, Ronan; Richards, Bent, Valarino; Scanlon, Perera, De Barr. A disp.: Banda, Huart Guerra, Del Rio, Borge, Mouelhi, Ronco, Clinton, Jessop, Vinet, Mauro, De Haro. All. Wiseman
