La Bosnia di Dzeko e Kospo sta disputando un'amichevole contro Malta (inizio ore 19:00). Entrambi i giocatori viola partono dalla panchina. La formazione iniziale scelta dal ct Barbarez:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Bosnia, panchina per Dzeko e Kospo nell’amichevole contro Malta
nazionali
Bosnia, panchina per Dzeko e Kospo nell’amichevole contro Malta
Dzeko e Kospo partono dalla panchina nell'amichevole contro il Malta
BOSNIA: Zlomislic, Dedic, Barisic, Burnic, Hadzikadunic, Bazdar, Sunjic, Basic, Bajraktarevic, Tabakovic, Memic.
Vantaggio per la Bosnia al 16' grazie alla rete di Amar Memic con un tiro di destro da centro area.
© RIPRODUZIONE RISERVATA