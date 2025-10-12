Dzeko, beffa clamorosa in agguato: così San Marino può “fregargli” i Mondiali

La Bosnia di Dzeko e Kospo potrebbe essere beffata

San Marino, ultima nel gruppo H delle qualificazioni ai Mondiali e reduce dal 10-0 subito dall'Austria, può sperare di accedere ai playoff in maniera clamorosa. Una falla nel regolamento potrebbe permettere al Titano e alla Romania di eliminare incredibilmente la Bosnia di Dzeko e Kospo.

La situazione — Austria prima a punteggio pieno (15/15), a due punti di distanza c'è la Bosnia, che ha pareggiato a Cipro per 2-2. La Romania, con sei punti in meno e una partita in più da giocare (3 contro le 2 degli avversari), incontrerà San Marino all'ultima dopo lo scontro diretto con l'Austria che deve giocare anche con la Bosnia. Data la differenza reti di -4, servirà sperare che l'Austria batta la formazione del ct Barbarez e poi riempire di goal San Marino, al quale però potrebbe non dispiacere.

Il regolamento infatti prevede che accedano agli spareggi anche quattro nazionali in base ai piazzamenti ottenuti nella Nations League. A San Marino, vincitrice del gruppo D1 di Nations League con Cipro e Liechtenstein, serve appunto che la Romania (vincitrice della lega C2 con Kosovo, Cipro e Lituania) acceda tramite il girone H e non grazie al suo slot Nations League. Quindi San Marino, se la selezione dei Carpazi dovesse battere quella di Sarajevo, dovrebbe poi concedere alla nazionale rumena tanti gol quanti ne serviranno per colmare lo scarto con i bosniaci per far sì che entrambe le formazioni accedano al tabellone dei playoff.