Simo Sohm è infortunato. Continua il suo lavoro di recupero al Viola Park e intanto la Gazzetta dello Sport si sofferma sulle gerarchie in casa Fiorentina:
Gazzetta su Sohm: "Al momento non è tra i preferiti di Stefano Pioli"
Sohm deve riguadagnare la fiducia di Pioli
Anche perché a centrocampo tra Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fagioli, Sohm, Fazzini, Ndour c'è abbastanza affollamento. Lo svizzero Sohm, sul quale sono stati investiti 16 milioni per acquistarlo dal Parma, non è al momento, pur infortunato, tra i preferiti di Pioli che gli ha dato 238 minuti in 5 presenze. Il tecnico ha garantito che tutti gli acquisti sono stati concordati col suo benestare.
