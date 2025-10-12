Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha commentato la prestazione dell'Italia e del suo attacco. Ecco le sue parole:
Corriere dello Sport
Polverosi su Kean e l’Italia: “Né Inzaghi né Vieri, ma abbiamo una strada”
Restiamo all’idea di Gattuso del doppio centravanti, idea che ha confermato la sua efficacia. Prima del problema alla caviglia, Kean aveva piazzato il colpo alla sua maniera, botta secca sul secondo palo. E anche quando è uscita la punta fiorentina il ct ha confermato la coppia di centravanti mettendo Pio Esposito. Nel secondo tempo la risposta dell’interista col suo primo gol azzurro. Un po’ di minuti dopo l’ingresso di Pio, Retegui si è procurato (e ha sbagliato) il rigore e poi ha segnato il 2-0. Non abbiamo ritrovato Vieri e nemmeno Inzaghi, ma finalmente abbiamo trovato una strada.
