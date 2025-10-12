Gazzetta: “Viti piace a Pioli. Titolare? Ranieri così ha meno certezze”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Mattia Viti. Il centrale viola non sta trovando parecchio spazio, ma potrebbe essere un titolare per il futuro. A Pioli piace tanto:
Andando sulla difesa, che finora non ha particolarmente brillato, è diverso il caso di Mattia Viti, che può fare il braccetto di sinistra nella difesa a tre. È in prestito dall'Empoli con diritto di riscatto. Viti a Pioli piace, ma finora è andato in campo solo tre volte: a Cagliari ha giocato tutto il secondo tempo al posto di Ranieri che aveva sbagliato alcune letture. Ma da lì di spazi ne ha trovati pochi. Contro il Napoli è entrato al 94' per Marin Pongracic. e nell'altra disfatta interna col Como a 3' dalla fine sempre per Ranieri. Che è capitano, leader, non facile insomma prendergli il posto. Anche se con Pioli sembra avere meno certezze che con Palladino. Insomma, il tempo è tutto dalla parte di Viti che, se riscattato a giugno, potrebbe diventare titolare nella prossima stagione.
