Gazzetta: “Viti piace a Pioli. Titolare? Ranieri così ha meno certezze”

Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Mattia Viti. Il centrale viola non sta trovando parecchio spazio, ma potrebbe essere un titolare per il futuro. A Pioli piace tanto: 

Andando sulla difesa, che finora non ha particolarmente brillato, è diverso il caso di Mattia Viti, che può fare il braccetto di sinistra nella difesa a tre. È in prestito dall'Empoli con diritto di riscatto. Viti a Pioli piace, ma finora è andato in campo solo tre volte: a Cagliari ha giocato tutto il secondo tempo al posto di Ranieri che aveva sbagliato alcune letture. Ma da lì di spazi ne ha trovati pochi. Contro il Napoli è entrato al 94' per Marin Pongracic. e nell'altra disfatta interna col Como a 3' dalla fine sempre per Ranieri. Che è capitano, leader, non facile insomma prendergli il posto. Anche se con Pioli sembra avere meno certezze che con Palladino. Insomma, il tempo è tutto dalla parte di Viti che, se riscattato a giugno, potrebbe diventare titolare nella prossima stagione.

