Nazione: “Richardson e Sabiri, due fantasmi che pesano sulle casse viola”

La Nazione si sofferma sui due centrocampisti

Redazione VN 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 08:42)

Abdelhamid Sabiri e Amir Richardson sono praticamente spariti dai radar della Fiorentina: due giocatori che fino a poco tempo fa erano considerati risorse utili per il centrocampo sono ora ai margini, più ingombri contabili che risorse tecniche. La svolta negativa è cominciata il 1° settembre, quando sfumarono all’ultimo minuto le opzioni di cessione (Monza per Sabiri, Verona per Richardson) e da allora, pur convocati spesso per numeri, hanno trovato pochissimo spazio sul campo — 14 minuti in totale per Sabiri e zero per Richardson — trasformandosi in un vero e proprio enigma per la società.

Il problema non è solo sportivo ma anche economico: insieme pesano sulle casse per circa 1,6 milioni netti a stagione (circa 3 lordi), una spesa importante per due giocatori che non incidono. Aumenta il rammarico soprattutto per il caso del calciatore pagato circa 10 milioni un anno fa dal Reims; al momento le possibilità di piazzarli fuori dall’Italia sono limitate e la soluzione più realistica è rimandata all’apertura del mercato di gennaio, tra 82 giorni.

Nel frattempo Sabiri e Richardson vivranno da separati in casa, in attesa che la Fiorentina trovi una soluzione rapida e pragmatica: o recuperarli e reintegrarli con un piano chiaro, o cederli prima che il caso degeneri e si trasformi in un esempio di come bruciare un patrimonio tecnico ed economico. Firenze aspetta risposte e contromisure, perché la situazione non può rimanere in stand-by a tempo indefinito. Lo scrive la Nazione.