L’ottimismo del CorSport: “Kean, sospiro di sollievo. Oggi i test decisivi”

Il Corriere dello Sport su Kean e l'infortunio

Redazione VN 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 10:42)

È arrivato finalmente un sospiro di sollievo per Stefano Pioli, la dirigenza e i tifosi della Fiorentina: gli esami svolti da Moise Kean a Udine hanno escluso lesioni gravi alla caviglia destra. Dopo la paura nata durante la gara Estonia-Italia, in cui l’attaccante era uscito zoppicando al quarto d’ora, le prime indiscrezioni positive si sono trasformate in semi-certezze. Il giocatore è rimasto con la Nazionale di Gattuso per completare oggi la risonanza magnetica, che definirà con precisione l’entità dell’infortunio e stabilirà se potrà continuare il ritiro azzurro o rientrare a Firenze per iniziare le terapie.

La dinamica dell’infortunio è stata chiara: dopo aver segnato l’1-0 al quarto minuto, Kean ha appoggiato male il piede destro nel tentativo di pressing, provocando una torsione innaturale della caviglia. Nonostante il dolore, ha provato a restare in campo prima di arrendersi e lasciare il terreno di gioco visibilmente sofferente. Le immagini della sua uscita avevano alimentato forti preoccupazioni, anche a Firenze, dove al Viola Park si temeva il peggio. Tuttavia, i primi accertamenti effettuati nel capoluogo friulano hanno escluso traumi importanti, permettendo all’attaccante di restare almeno un altro giorno con il gruppo azzurro in attesa della risonanza.

L’esito positivo dei primi test ha ridato serenità all’ambiente viola, rimasto in costante contatto con lo staff della Nazionale. La possibilità che Kean non abbia riportato danni seri alimenta un cauto ottimismo, anche se la sua presenza a San Siro contro il Milan resta in dubbio. La priorità, per ora, è completare gli esami e definire un piano di recupero sicuro. Se il numero 20 non dovesse farcela, Pioli è pronto a lanciare Piccoli dal primo minuto, ma la notizia più importante resta che l’infortunio temuto sembra, finalmente, meno grave del previsto. Lo scrive il Corriere dello Sport.