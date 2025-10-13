G. Galli: “L’anno di Palladino ha rallentato la crescita della Fiorentina”

L’anno di Palladino ha rallentato la crescita della Fiorentina. Con Italiano la squadra aveva acquisito una certa mentalità, poi è arrivato Palladino e ha arretrato il baricentro di 30 metri. Dopo Italiano, il passo successivo doveva essere prendere giocatori importanti come De Gea o Gosens, invece si sono ritrovati in una squadra in calo. È vero che con Italiano quella mentalità ti ha fatto perdere anche delle finali, ma ti ha anche portato a giocartele. E poi, Italiano aveva gli stessi giocatori che ha avuto Palladino? Lo scorso anno erano arrivati calciatori che dovevano solo essere riattivati: De Gea, Gosens, Kean, gente abituata a giocare in Europa. Italiano, invece, aveva solo profili da costruire, proprio come Pioli quest’anno. La Fiorentina, dopo Italiano, doveva scegliere un allenatore capace di far crescere la squadra seguendo un progetto sportivo preciso, così come ha fatto l’Atalanta con Juric, che è un allievo di Gasperini.