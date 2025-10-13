Crudeli: “Modric è indispensabile. Pioli? Grande stima, i fischi sarebbero sbagliati”

"Il Milan è in atto un processo di crescita importante. Allegri sta facendo molto bene. Ancora paghiamo lo scotto della scorsa deludente stagione. Vedo una squadra solida oggi, consapevole del proprio valore. Mi è piaciuto il rendimento sul piano fisico e atletico. E' una componente essenziale del calcio moderno. Allegri ha rinforzato il centrocampo. E' un reparto forte e solido, in tutte le fasi. Modric sta sorprendendo tutti, nonostante i 40 anni si sta dimostrando un calciatore unico. E' indispensabile per il Milan."