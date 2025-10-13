In previsione di Milan-Fiorentina, la redazione del "Pentasport" di Radio Bruno ha chiamato Tiziano Crudeli, volto televisivo e grande tifoso del Milan. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Crudeli: “Modric è indispensabile. Pioli? Grande stima, i fischi sarebbero sbagliati”
news viola
Crudeli: “Modric è indispensabile. Pioli? Grande stima, i fischi sarebbero sbagliati”
Il noto commentatore televisivo e tifoso del Milan, Tiziano Crudeli, ha parlato della gara di domenica prossima tra i rossoneri e la Fiorentina
"Il Milan è in atto un processo di crescita importante. Allegri sta facendo molto bene. Ancora paghiamo lo scotto della scorsa deludente stagione. Vedo una squadra solida oggi, consapevole del proprio valore. Mi è piaciuto il rendimento sul piano fisico e atletico. E' una componente essenziale del calcio moderno. Allegri ha rinforzato il centrocampo. E' un reparto forte e solido, in tutte le fasi. Modric sta sorprendendo tutti, nonostante i 40 anni si sta dimostrando un calciatore unico. E' indispensabile per il Milan."
Pioli—
"Abbiamo grande stima per lui. E' stato un ottimo allenatore e una persona eccellente. Non credo ci saranno dei fischi per lui, sarebbero sbagliatissimi."
© RIPRODUZIONE RISERVATA