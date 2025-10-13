Viola News
VN – Arrivano notizie su Pongracic: cosa filtra in vista del Milan

Nessun problema per Marin Pongracic
Giovanni Zecchi
Arrivano buone notizie dal fronte Pongracic. Il croato, atteso domani al Viola Park, è uscito dolorante dalla sfida di ieri contro il Gibilterra. A causa di un brutto scontro di gioco, il difensore centrale viola ha lasciato il campo al 60'. Lo staff viola, in contatto con la Croazia, ha ricevuto notizie rassicuranti. Marin Pongracic non sembra aver accusato il colpo e sarà a disposizione di Stefano Pioli. 

Intanto a Firenze continua il recupero di Dodò e Fazzini. I due puntano con forza il Milan, pronti a prendersi un posto dal 1' minuto a San Siro. Indietro ancora Simon Sohm, alle prese con una fastidiosa fascite plantare. 

