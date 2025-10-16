Zaniolo: “Lasciato Firenze anche per colpa mia. Kean e Ranieri veri amici”

L'ex calciatore della Fiorentina, lasciata a fine della scorsa stagione per il mancato riscatto, Nicolò Zaniolo, oggi tornato in Italia con la maglia dell'Udinese, è stato intervistato al Corriere dello Sport. Diversi i temi trattati, queste le sue parole:
Sto molto bene qui ad Udine, abbiamo trovato subito stabilità. Ho letto le parole di Gattuso. Quando parla di porte aperte a tutti fa piacere. Se uno lo merita sul campo è giusto che vada in Nazionale. E' il massimo livello a cui ambire.
Sulla scelta di andare all'Udinese—
Sono diverso, una persona matura che sa quello che vuole e quello che può dare. Ci sto mettendo tutto me stesso, con la massima umiltà. Runjaic è bravissimo, possiamo fare bene. Voglio tornare a divertirmi giocando a calcio, tutta una parte che in questi anni è mi è mancata.
Sulle voci che dicevano "via da Bergamo perché ha discusso con Gasperini"—
Falsissimo. Abbiamo avuto un rapporto normale e di stima. Lui è uno dei più forti allenatori in circolazione. Sono andato via perché volevo maggior minutaggio e essere parte integrante di una squadra.
Sull'addio alla Fiorentina—
Non rimasto a Firenze per volontà dei viola? Non proprio. Si era creato un ambiente per cui, anche per colpe mie, le cose non sono andate. Non ho fatto bene, ho accettato e compreso la decisione.
Sui compagni al Galatasaray—
Mi vogliono a Istanbul, è vero. Si era creato un bel legame con Torreira e Icardi. Ragazzi e giocatori spettacolari.
Sui ragazzi della Roma Primavera per quanto accaduto al Viola Park—
Non mi sono dovuto scusare, è stato ingigantito tutto e le autorità hanno accertato quello che era successo.
Sugli amici nel mondo del calcio—
Carnesecchi e Kean. Ci conosciamo da più di 15 anni, non siamo più quelli dei ritardi ingiustificati. E Luca Ranieri: cresciuti insieme nella stessa scuola, ritrovati a Firenze.
