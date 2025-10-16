Il medico della Fiorentina, Luca Pengue, ha fatto ieri il punto della situazione sui giocatori acciaccati. Ci soffermiamo su Lamptey, operato al crociato circa tre settimane fa. Il recupero - scrive Repubblica Firenze - procede alla grande con tempistiche "sovrapponibili" a quelle di Dodò. Quest'ultimo si fece male ad Udine il 24 settembre 2023 tornando in prima squadra contro il Maccabi il 14 marzo 2024 a circa cinque mesi e mezzo dalla rottura del legamento. Per questo l'obiettivo dell'ex Brighton resta il rientro nella prima parte di marzo 2026, salvando il finale di stagione.
Repubblica Firenze
Il recupero di Lamptey procede bene: ecco quando potrebbe rientrare
Lamptey si è operato al crociato circa tre settimane fa. Tempi di recupero "sovrapponibili" a quelli di Dodò, infortunatosi nel 2023
