Repubblica Firenze si sofferma sulle condizioni fisiche di Moise Kean alla luce dell'infortunio patito in nazionale. Non può essere escluso - si legge - un clamoroso ritorno almeno per la convocazione per la partita di domenica sera contro il Milan al Meazza. Il tempo non è molto, però il lavoro che fin dal rientro a Firenze viene fatto sulla caviglia è costante. Anche ieri Kean ha svolto un lavoro personalizzato al fine del recupero nel minor tempo possibile. Vista l'importanza della gara di domenica sera, lo staff medico viola (LE PAROLE DEL DOTTOR PENGUE) proverà a mettere Kean a disposizione di Stefano Pioli anche se non è semplice.
Repubblica su Kean: “La convocazione per il Milan non è da escludere”
Corsa contro il tempo per Kean. La Fiorentina tenta l'impresa
Considerando la presenza di Roberto Piccoli, Moise giocherà solo se non ci saranno rischi e se il dolore sarà diventato accettabile. Ma l'importanza del calciatore e la classifica della Fiorentina consigliano di provare l'impresa. Dita incrociate, quindi. Nelle prossime 48 ore arriveranno le risposte.
