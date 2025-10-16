Repubblica su Kean: “La convocazione per il Milan non è da escludere”

Repubblica Firenze si sofferma sulle condizioni fisiche di Moise Kean alla luce dell'infortunio patito in nazionale. Non può essere escluso - si legge - un clamoroso ritorno almeno per la convocazione per la partita di domenica sera contro il Milan al Meazza. Il tempo non è molto, però il lavoro che fin dal rientro a Firenze viene fatto sulla caviglia è costante. Anche ieri Kean ha svolto un lavoro personalizzato al fine del recupero nel minor tempo possibile. Vista l'importanza della gara di domenica sera, lo staff medico viola (LE PAROLE DEL DOTTOR PENGUE) proverà a mettere Kean a disposizione di Stefano Pioli anche se non è semplice.