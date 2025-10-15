Gianpaolo Marchini, sulle pagine della Nazione, prova a dare una spiegazione a questo rendimento differente di Gudmundsson con la maglia viola e con quella dell'Islanda:
Marchini: "Ecco perché nell'Islanda vediamo un altro Gudmundsson"
Tutto nasce probabilmente dalle difficoltà collettive che la Fiorentina sta vivendo, accompagnate anche da una difficoltà di manovra e di ampiezza del gioco che alla fine oltre a penalizzare la squadra in generale, colpisce lui, in particolare. Sempre a galleggiare tra le linee, che può essere un vantaggio, ma anche un handicap, soprattutto se la squadra non lo cerca con insistenze e lui gira quasi a vuoto. Razionalizzare la corsa per non andare a pestare i piedi con i costruttori di gioco che partono dal basso. Ogni riferimento a Nicolussi Caviglia non è a caso. Questione anche di automatismi che con il giovane regista devono ancora essere trovati. Ma di corsa.
