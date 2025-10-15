CorFio: “Kean non ci sarà, pronto Piccoli. Ma qual è il vero Gudmundsson?”

La Fiorentina e i suoi tifosi si interrogano sul vero volto di Albert Gudmundsson: è il talento che aveva incantato tutti con il Genoa e che continua a brillare con la nazionale islandese, oppure il giocatore spento e impalpabile visto finora in maglia viola? Il contrasto è evidente: con l’Islanda Gud è decisivo, autore di gol, assist e giocate di qualità, mentre in Serie A fatica a incidere. L’ultima sua apparizione, nel match contro la Roma, si è chiusa con 45 minuti deludenti e una sostituzione all’intervallo, in netto contrasto con le prestazioni scintillanti offerte contro Ucraina e Francia, dove ha mostrato tutto il suo talento.