Ecco la top 11 di sempre di Alino Diamanti con i suoi ex compagni di squadra. Tantissimi ex Fiorentina citati

Redazione VN 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 10:38)

Alessandro Diamanti, ex calciatore della Fiorentina, ha rilasciato una piccola intervista a SportWeek, stilando la sua top 11 con cui ha condiviso una maglia. Tantissimi gli ex viola citati, ecco la formazione completa

Portiere e difensori — In porta metto Jean-François GilletHo condiviso con lui solo l’annata a Bologna, ma aveva davvero tanta qualità. Mi stupiva per riflessi e reattività. Certo, io ho giocato anche con Gigi Buffon, che era fuori scala… ma Gillet era un portiere di grande affidabilità.

In difesa parto con Federico BalzarettiIl terzino sinistro numero uno con cui ho giocato. Compagno in Nazionale per anni: corsa, qualità e fisico. Una garanzia assoluta.

Al centro metto Gonzalo RodríguezUn regista prestato alla difesa: gran piede, tirava rigori e punizioni, ma soprattutto era un leader. Potrei citare Barzagli o Bonucci, ma scelgo lui per il carisma e la tecnica.

Accanto a lui, Fabio GalanteSe non lo metto, s’incazza! (ride) Scherzi a parte, è stato un compagno di spogliatoio, di scherzi e di vita. Un aneddoto? Fu lui a farmi parlare con Moratti: il presidente voleva farmi i complimenti e dirmi che all’Inter sarei stato il nuovo Recoba. Poi Mourinho bloccò tutto…

Centrocampisti — A centrocampo, a destra metto Antonio Candreva.Compagno sia a Livorno che in Nazionale. Si vedeva già allora che avrebbe fatto una grande carriera: corsa infinita e tiro potente.

In mezzo David Pizarro.Una certezza. Fortissimo, metteva ordine e calma. Uno di quei giocatori che fanno girare la squadra senza far rumore.

Accanto a lui Borja Valero.Il Sindaco! Geometrie, fantasia, intelligenza calcistica. Un grande giocatore, con leadership e carisma da vendere.

A sinistra Panagiotis Kone.Non era proprio il suo ruolo, ma non posso non metterlo. Aveva colpi da fenomeno: vi ricordate le sue rovesciate?

Attaccanti — Davanti metto Gaston Ramirez.A Bologna ci siamo divertiti: io e lui a danzare dietro le punte. Un bel personaggio, sempre positivo.

Centravanti Alberto Gilardino.Pure con Gila ho giocato a Bologna: io inventavo e lui segnava. Eravamo una grande coppia.

Accanto a loro, Elkeson.In pochi se lo ricorderanno. Giocava con me in Cina ed era un fenomeno. È rimasto lì per scelta di vita — anche perché in Europa era difficile trovare chi ti pagasse così tanto (ride). Ma aveva qualità per diventare un grandissimo esterno d’attacco.

In panchina — In panchina, come allenatore, scelgo Stefano Pioli.Che annate a Bologna! Io ho dato tanto a lui e lui tantissimo a me. Mi ha insegnato molte cose, ma allo stesso tempo mi ha lasciato libero di inventare ed esprimere le mie qualità.