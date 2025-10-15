In campionato dopo il Milan la Fiorentina troverà Bologna, Inter, Lecce e Genoa. Quest'ultime sono due partite sulla carta alla portata ma che, senza punti con le milanesi e con i rossoblù, rischierebbero di diventare crocevia salvezza. Vincere contro il Milan invece darebbe fiducia alla squadra sbloccandola mentalmente.
Rep: “Le prossime sfide della Fiorentina: doppio esame in trasferta in Conference”
Capitolo Conference—
I viola giocheranno giovedì 23 ottobre a Vienna contro il Rapid e giovedì 6 novembre a Magonza contro il Mainz. Due trasferte complicate contro le formazioni più forti del girone, ma che andranno vinte per evitare i play off di febbraio. L’obiettivo minimo per una squadra tra le favorite della competizione e che sogna di vincere un trofeo nell’anno del centenario. Lo riporta La Repubblica.
