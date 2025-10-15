Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Orlando: “Pioli faccia come Palladino. E lasci in campo Gudmundsson per 90′”

Gazzetta dello Sport

Orlando: “Pioli faccia come Palladino. E lasci in campo Gudmundsson per 90′”

Orlando: “Pioli faccia come Palladino. E lasci in campo Gudmundsson per 90′” - immagine 1
"Il fatto è che per me questo reparto non è forte come lo scorso anno quando c'erano Adli e Cataldi"
Redazione VN

Massimo Olrando, ex giocatore della Fiorentina, ha provato a dire la sua sulla situazione della squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

Penso che Pioli debba andare un po' contro le proprie idee e il suo credo calcistico perché in questo momento nella Fiorentina non vedo tutto quel talento per mettere in campo ciò che lui chiede nella costruzione del gioco. lo farei una difesa e un centrocampo più robusti

CENTROCAMPO

Senza esterni offensivi in rosa, non vedo altre soluzioni se non avvicinarsi a quello che ha fatto Raffaele Palladino nel corso della passata stagione. Il fatto è che per me questo reparto non è forte come lo scorso anno quando c'erano

Adli e Cataldi

GUDMUNDSSON

In nazionale fa sempre bene, a Genova mi piaceva tantissimo, mentre a Firenze ancora non lo abbiamo visto. Il talento non si perde mai e quindi va ritrovato, però non ha inciso nemmeno contro la Roma ed è stato sostituito. Nessuno lo può aiutare da fuori, deve cercare la soluzione in se stesso perché pure il pubblico lo ha sempre supportato e gli allenatori gli hanno dato fiducia. Se Pioli ci crede, deve lasciarlo in campo per 90 minuti

Leggi anche
Gazzetta su Gudmundsson: “Ci sono molte opportunità per non ingabbiarlo”
Nazione: “Pioli chiama Nicolussi. Così dovrà disturbare Luka Modric”

© RIPRODUZIONE RISERVATA