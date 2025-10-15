Orlando: “Pioli faccia come Palladino. E lasci in campo Gudmundsson per 90′”

Massimo Olrando, ex giocatore della Fiorentina, ha provato a dire la sua sulla situazione della squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
"Il fatto è che per me questo reparto non è forte come lo scorso anno quando c'erano Adli e Cataldi"
Penso che Pioli debba andare un po' contro le proprie idee e il suo credo calcistico perché in questo momento nella Fiorentina non vedo tutto quel talento per mettere in campo ciò che lui chiede nella costruzione del gioco. lo farei una difesa e un centrocampo più robusti
CENTROCAMPO
Senza esterni offensivi in rosa, non vedo altre soluzioni se non avvicinarsi a quello che ha fatto Raffaele Palladino nel corso della passata stagione. Il fatto è che per me questo reparto non è forte come lo scorso anno quando c'erano
Adli e Cataldi
GUDMUNDSSON
In nazionale fa sempre bene, a Genova mi piaceva tantissimo, mentre a Firenze ancora non lo abbiamo visto. Il talento non si perde mai e quindi va ritrovato, però non ha inciso nemmeno contro la Roma ed è stato sostituito. Nessuno lo può aiutare da fuori, deve cercare la soluzione in se stesso perché pure il pubblico lo ha sempre supportato e gli allenatori gli hanno dato fiducia. Se Pioli ci crede, deve lasciarlo in campo per 90 minuti
