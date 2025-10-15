Gazzetta su Gudmundsson: “Ci sono molte opportunità per non ingabbiarlo”

Gudmundsson e il suo ruolo con la Fiorentina

Redazione VN 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 09:28)

Nella Fiorentina il 4-2-3-1 dell'Islanda di Gudmundsson adesso non è ripetibile perché non ci sono gli interpreti per questo sistema di gioco e mancherebbe del tutto il suo omologo a destra, perfino adattato.

I viola, per scelta sul mercato (iter iniziato a gennaio 2025 e termimato in estate) non hanno esterni d'attacco, però ci sono molte altre opportunità per non ingabbiarlo. La migliore pare sempre sulla trequarti, da solo o in coppia, e se a Milano giocasse Piccoli titolare sarebbe un abbinamento inedito perché quando è mancato Kean in Conference per squalifica, Gudmundsson è subentrato.

Nella Fiorentina in Serie A non segna dal 16 marzo (3-0 alla Juventus) e da allora sono trascorsi più di 7 mesi perché in questa stagione ha realizzato solo una rete con il Polissya in Conference. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.