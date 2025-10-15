La Fiorentina è attesa da un mese di fuoco: dal Milan fino alla prossima sosta per le nazionali. Un periodo di tempo in cui la società, la squadra e l'allenatore si giocheranno la credibilità futura di un’annata partita con alte aspettative ma che sta regalando più dolori che gioie.
Rep: "Sette gare in 22 giorni per salvare la stagione. L'obiettivo è uno solo"
Sette partite in ventidue giorni decreteranno il futuro della Fiorentina
In ventidue giorni la squadra viola dovrà preparare cinque partite di campionato e due di Conference, una ogni tre giorni. L'obiettivo è quello di rimettere in carreggiata la classifica senza creare ulteriori polemiche a livello di prestazioni in un ambiente già caldo, reduce dalla contestazione rivolta a Daniele Pradè ma che potrebbe allargarsi agli altri ambiti. Lo riporta La Repubblica.
