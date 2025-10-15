Rep: “Sette gare in 22 giorni per salvare la stagione. L’obiettivo è uno solo”

Viola News
Sette partite in ventidue giorni decreteranno il futuro della Fiorentina
La Fiorentina è attesa da un mese di fuoco: dal Milan fino alla prossima sosta per le nazionali. Un periodo di tempo in cui la società, la squadra e l'allenatore si giocheranno la credibilità futura di un’annata partita con alte aspettative ma che sta regalando più dolori che gioie.

In ventidue giorni la squadra viola dovrà preparare cinque partite di campionato e due di Conference, una ogni tre giorni. L'obiettivo è quello di rimettere in carreggiata la classifica senza creare ulteriori polemiche a livello di prestazioni in un ambiente già caldo, reduce dalla contestazione rivolta a Daniele Pradè ma che potrebbe allargarsi agli altri ambiti. Lo riporta La Repubblica.

