"Kean? C'è stato l'evento distorsivo, ma non c'è nulla di preoccupante. Valuteremo nei prossimi giorni. Dodo e Fazzini? Il primo aveva una problematica di tipo muscolare, Jacopo ha avuto due piccoli traumi distorsivi. Entrambi hanno potuto lavorare durante la sosta. Sono rientrati in gruppo da martedì e le loro condizioni sono buone. Sohm? È rientrato anche lui in gruppo martedì, per lui c'era un problema differente, ma le sue condizioni sono buone. Adesso moniteremo il carico di lavoro di tutti durante la settimana. Pongracic? Ha avuto un piccolo trauma distorsivo, siamo stati in contatto con lo staff sanitario della Croazia, non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Kouame? Ha concluso il percorso riabilitativo dopo la rottura del crociato. Si è aggregato con la squadra, ma si allenerà gradualmente per prevenire problematiche muscolari. Ad ora, sta lavorando bene. Lamptey? Siamo alla ventiduesima giornata post operatoria e siamo già vicini alla corsa. Stiamo sfruttando al massimo la tecnologia che abbiamo a disposizione".