Buone notizie per Pioli: quattro giocatori recuperati. Pessimismo su Kean

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli in vista della sfida di domenica sera in cui tornerà, da ex, a San Siro. I giocatori le cui condizioni fisiche preoccupavano non erano certamente pochi: Sohm out anche nell'ultima sfida a causa di una fascite plantare, Marin Pongracic , uscito al 57’ di Croazia-Gibilterra per un colpo subito, Fazzini, Dodo e Moise Kean che ha lasciato il ritiro della nazionale per un infortunio alla caviglia.

I tre giocatori che ormai da una settimana si allenavano a parte, Dodò, Fazzini Sohm, hanno pienamente recuperato e sono già tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo. Stesso discorso, come avevamo già anticipato, per Marin Pongracic che tornerà ad allenarsi con i compagni nella giornata domani.