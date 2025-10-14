Viola News
Buone notizie per Pioli: quattro giocatori recuperati. Pessimismo su Kean

Buone notizie per la Fiorentina: Sohm, Fazzini, Dodò e Pongracic rientrano in gruppo, mentre Kean prosegue il lavoro a parte in vista della sfida contro il Milan.
Arrivano buone notizie per Stefano Pioli in vista della sfida di domenica sera in cui tornerà, da ex, a San Siro. I giocatori le cui condizioni fisiche preoccupavano non erano certamente pochi: Sohm out anche nell'ultima sfida a causa di una fascite plantare, Marin Pongracic, uscito al 57’ di Croazia-Gibilterra per un colpo subito, Fazzini, Dodo e Moise Kean che ha lasciato il ritiro della nazionale per un infortunio alla caviglia.

I tre giocatori che ormai da una settimana si allenavano a parte, Dodò, Fazzini  Sohm, hanno pienamente recuperato e sono già tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo. Stesso discorso, come avevamo già anticipato, per Marin Pongracic  che tornerà ad allenarsi con i compagni nella giornata domani.

Discorso diverso invece per Moise Kean.  Al momento continuerà a lavorare a parte ma non filtra ottimismo sulle condizioni dell'attaccante viola in vista della sfida conto il Milan.

