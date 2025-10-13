A margine di un convegno sportivo a Tolentino, l'amministratore delegato del Parma Federico Cherubini ha parlato anche di Simon Sohm, passato quest'estate dai ducali alla Fiorentina (dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com):
L’a.d. del Parma: “Sohm in difficoltà? Anche quest’anno avrà un grande rendimento”
Federico Cherubini, ex Juve ed oggi al comando del club ducale, difende il centrocampista svizzero
Per il momento sta deludendo? Non so cosa stia succedendo a Firenze, dico solo che stiamo parlando di un grande professionista e di un ragazzo serio. Lo svizzero è un ottimo calciatore e sono convinto che alla lunga verrà fuori, dando il suo contributo. Potrei scommettere sul fatto che anche quest'anno avrà un ottimo rendimento, quando si cambia è normale dover ambientarsi. Bernabé (anche lui accostato ai viola durante il mercato, ndr)? Ci sono arrivate tante richieste per lui, ma considerando le altre cessioni abbiamo deciso di tenerlo. Avrà le sue legittime opportunità in futuro.
