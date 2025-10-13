Viola News
Kean lascia Udine e torna al Viola Park: come sta l’attaccante viola

Buone notizie per Moise Kean e per la Fiorentina. La risonanza magnetica a cui l’attaccante viola si è sottoposto questa mattina ha escluso lesioni o danni seri alla caviglia destra, infortunata durante il primo tempo di Estonia–Italia. Si temeva un problema più grave dopo l’uscita dal campo zoppicante e con evidenti segni di dolore, ma gli esami hanno confermato che si tratta soltanto di una distorsione lieve e sono stati esclusi danni seri.

Dopo un confronto tra lo staff medico della Nazionale e quello della Fiorentina, e in accordo con il commissario tecnico Rino Gattuso, è stato deciso che Kean lascerà il ritiro azzurro e farà ritorno a Firenze già nel pomeriggio di oggi. L’obiettivo è quello di consentirgli di iniziare immediatamente le terapie al Viola Park per recuperare in vista dei prossimi impegni.

Le condizioni dell’attaccante verranno monitorate giorno per giorno: la sua presenza per la sfida di San Siro contro il Milan, in programma domenica sera, resta al momento in dubbio. 

