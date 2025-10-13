Kean lascia Udine e torna al Viola Park: come sta l’attaccante viola

Buone notizie per Moise Kean e per la Fiorentina. La risonanza magnetica a cui l’attaccante viola si è sottoposto questa mattina ha escluso lesioni o danni seri alla caviglia destra, infortunata durante il primo tempo di Estonia–Italia. Si temeva un problema più grave dopo l’uscita dal campo zoppicante e con evidenti segni di dolore, ma gli esami hanno confermato che si tratta soltanto di una distorsione lieve e sono stati esclusi danni seri.