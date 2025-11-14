Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola L’ex viola Duncan esalta Italiano: “Con lui in campo mi divertivo molto”

altre news

L’ex viola Duncan esalta Italiano: “Con lui in campo mi divertivo molto”

L’ex viola Duncan esalta Italiano: “Con lui in campo mi divertivo molto” - immagine 1
Alfred Duncan racconta il legame con Vincenzo Italiano: l’allenatore gli ha ridato fiducia e gioia di giocare.
Redazione VN

Alfred Duncan, centrocampista del Venezia, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoVeneziaSport, dove ha parlato anche della sua esperienza alla Fiorentina con Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole:

Con mister Vincenzo abbiamo un rapporto molto bello. Sono rimasto legato a lui perché mi ha insegnato tanto e mi ha preso quando avevo meno fiducia. Venivo da sei mesi difficili e complicati prima di partire in prestito a Cagliari. Grazie a lui ho recuperato quella fiducia che mi mancava da un anno, facendomi tornare quel giocatore che si divertiva in campo, dando fastidio agli avversari e facendo il tuttocampista come piace a lui. Mi ha lasciato carisma in campo, cercando di essere dominanti e non venire sottomessi. Questo mi piace perché gli avversari hanno poche cose da fare in campo e tu riesci a fare tutto quello che pensi di fare senza pensare agli errori e a quello che verrà. Quindi, mi ha lasciato davvero delle belle cose

Leggi anche
Mina fa infuriare Caressa: “Giocatore antisportivo. Quello che fa è indecente!”
Perché ad oggi Kayode è considerato il miglior terzino destro della Premier League

© RIPRODUZIONE RISERVATA