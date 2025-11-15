Un ex staff di Pioli dietro al Sunderland 4° in Premier: ricordate Luciano Vulcano?

Dalla gavetta alla Premier

A 21 anni inizia ad allenare nel Varese; quindici anni dopo prepara strategie per limitare campioni come Haaland. Migliora ai corsi UEFA A e Pro, è un riferimento anche a Coverciano grazie ai suoi studi sulla periodizzazione tattica. Dopo esperienze a Varese, Verona e nell’Inter di Mancini, De Boer e Pioli, quest’ultimo lo porta con sé nella sua prima avventura alla Fiorentina nel 2017, prima di trasferirlo poi al Milan, dove partecipa allo scudetto, e successivamente all’Al-Nassr al fianco di CR7 e proprio come vice di Pioli. Entrato in estate nello staff internazionale del Sunderland, guidato da Régis Le Bris, coordina allenamenti, rapporti con la squadra e parte delle soluzioni tattiche che stanno sorprendendo in Premier.