Tra gli autori del successo del Sunderland, posizionato in quarta posizione in Premier League, troviamo un nome familiare alla Fiorentina: riscopriamo insieme Luciano Vulcano.
altre news
Un ex staff di Pioli dietro al Sunderland 4° in Premier: ricordate Luciano Vulcano?
Nella foto vediamo Luciano Vulcano (a sinistra) insieme a Gianmarco Pioli (a destra) in ritiro a Moena nel 2017. Quindi proseguiamo.
Dalla gavetta alla Premier—
A 21 anni inizia ad allenare nel Varese; quindici anni dopo prepara strategie per limitare campioni come Haaland. Migliora ai corsi UEFA A e Pro, è un riferimento anche a Coverciano grazie ai suoi studi sulla periodizzazione tattica. Dopo esperienze a Varese, Verona e nell’Inter di Mancini, De Boer e Pioli, quest’ultimo lo porta con sé nella sua prima avventura alla Fiorentina nel 2017, prima di trasferirlo poi al Milan, dove partecipa allo scudetto, e successivamente all’Al-Nassr al fianco di CR7 e proprio come vice di Pioli. Entrato in estate nello staff internazionale del Sunderland, guidato da Régis Le Bris, coordina allenamenti, rapporti con la squadra e parte delle soluzioni tattiche che stanno sorprendendo in Premier.
Il progetto Sunderland e il futuro da primo allenatore—
Il club, rivoluzionato dopo la promozione, ha investito circa 150 milioni per stabilizzarsi in Premier, sotto la guida del giovane presidente Louis-Dreyfus. La partenza è stata brillante e le competenze di Vulcano stanno emergendo: ha dimostrato capacità nel gestire campioni come Ibrahimović, Cristiano Ronaldo e nell’esaltare giocatori come Xhaka, Theo Hernández e Leão. Tutto lascia immaginare che presto possa diventare un primo allenatore a tutti gli effetti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA