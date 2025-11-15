Viola News
Un ex staff di Pioli dietro al Sunderland 4° in Premier: ricordate Luciano Vulcano?

Chi è Luciano Vulcano, l'ex viola che ha trovato il suo successo al Sunderland.
Redazione VN

Tra gli autori del successo del Sunderland, posizionato in quarta posizione in Premier League, troviamo un nome familiare alla Fiorentina: riscopriamo insieme Luciano Vulcano. 

Nella foto vediamo Luciano Vulcano (a sinistra) insieme a Gianmarco Pioli (a destra) in ritiro a Moena nel 2017. Quindi proseguiamo.

Dalla gavetta alla Premier

A 21 anni inizia ad allenare nel Varese; quindici anni dopo prepara strategie per limitare campioni come Haaland. Migliora ai corsi UEFA A e Pro, è un riferimento anche a Coverciano grazie ai suoi studi sulla periodizzazione tattica. Dopo esperienze a Varese, Verona e nell’Inter di Mancini, De Boer e Pioli, quest’ultimo lo porta con sé nella sua prima avventura alla Fiorentina nel 2017, prima di trasferirlo poi al Milan, dove partecipa allo scudetto, e successivamente all’Al-Nassr al fianco di CR7 e proprio come vice di Pioli. Entrato in estate nello staff internazionale del Sunderland, guidato da Régis Le Bris, coordina allenamenti, rapporti con la squadra e parte delle soluzioni tattiche che stanno sorprendendo in Premier.

Il progetto Sunderland e il futuro da primo allenatore

Il club, rivoluzionato dopo la promozione, ha investito circa 150 milioni per stabilizzarsi in Premier, sotto la guida del giovane presidente Louis-Dreyfus. La partenza è stata brillante e le competenze di Vulcano stanno emergendo: ha dimostrato capacità nel gestire campioni come Ibrahimović, Cristiano Ronaldo e nell’esaltare giocatori come Xhaka, Theo Hernández e Leão. Tutto lascia immaginare che presto possa diventare un primo allenatore a tutti gli effetti.

