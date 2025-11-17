A Cristian Brocchi il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport

Il progetto si compone di nove episodi e si rivolge a genitori, educatori, dirigenti e ragazzi

L'ex calciatore Cristian Brocchi ha ricevuto il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport, nato da un'idea della giornalista Gaia brocchiSimonetti con USSI Toscana e l'Associazione Cor et Amor, per un progetto che è un invito a guardare al calcio giovanile come un cammino educativo e umano.