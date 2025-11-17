A Cristian Brocchi il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport

Con il podcast "Brocchi si nasce, campioni si diventa” descrive attraverso la sua esperienza la visione educativa dello sport, condivisa con professionisti che lo hanno accompagnato ed altri che ha conosciuto nel suo percorso professionale.
La serie podcast è un invito a riconoscere il valore di ogni singolo percorso e il ruolo fondamentale che il calcio può avere nel costruire un futuro più inclusivo. Un’idea sposata da Dr Podcast – Audio Factory, disponibile online su Spotify e YouTube.
Il progetto si compone di nove episodi e si rivolge a genitori, educatori, dirigenti e ragazzi.
La consegna del Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport è avvenuta in dir3tta negli studi di Skysport. Brocchi ha ricevuto il riconoscimento da Chiara Castellani, Vicepresidente Cor et Amor.
