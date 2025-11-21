Italia in finale di Davis, Cobolli dedica la vittoria a Bove: “Spero possa tornare”

Flavio Cobolli ha dedicato la vittoria in Coppa Davis a Edoardo Bove, suo grande amico. L'Italia è in finale per il terzo anno di fila

Se l'Italia del calcio non sorride, ci pensa quella del tennis a regalare gioie a tifosi e sportivi. Dopo la vittoria di Berrettini su Collignon, Flavio Cobolli ha messo il punto esclamativo al termine di una battaglia durata oltre tre ore contro il belga Bergs e spedire gli azzurri per il terzo anno consecutivo in finale di Coppa Davis.

Il tennista romano - ma nato a Firenze - e grande amico di Edoardo Bove, ha dedicato la vittoria proprio all'ex viola, presente in tribuna a Bologna per sostenerlo. "Spero possa presto a tornare a calcio" ha detto il ventitreenne dopo il match finito 6-3 6-7 7-6. Cobolli, attuale numero 22 del mondo, ha sempre avuto un forte legame con Firenze, arrivando a tatuarsi il giglio sul retro del collo.