L’accusa a Salah: “Perchè non parla? Lo ha fatto solo quando voleva il rinnovo”

Il Liverpool non riesce a rialzarsi, e Momo Salah è in difficoltà. L'atteggiamento dell'egiziano non sta piacendo a tutti

La crisi del Liverpool ha dell'incredibile. Dopo aver speso più di 500 milioni sul mercato, i Reds sono in difficoltà. 8 sconfitte nelle ultime 11, di cui l'ultima per o-3 in casa contro il Forest. Mohamed Salah fatica in campo, dopo che nella scorsa stagione aveva avuto numeri da record. Jamie Carragher ha fortemente criticato l'atteggiamento dell'ex Fiorentina, ai microfoni di Sky Sports:

L'accusa

"Dopo la partita contro il Forest, Van Dijk ha parlato ai media, come dovrebbe fare un capitano. Dopo tutte queste sconfitte del Liverpool, è sempre Van Dijk a uscire allo scoperto e a parlare. Certamente dovrebbe farlo il capitano, ma dovrebbero esserci altri giocatori nello spogliatoio a parlare a nome del club. Un anno fa, proprio a fine novembre, Mo Salah non si è fatto scrupoli a parlare della sua situazione e del fatto che il club non gli avesse offerto un contratto. Sento Salah parlare solo quando viene nominato migliore in campo o quando ha bisogno di un nuovo contratto. Mi piacerebbe vedere Salah, uno dei leader e delle leggende del Liverpool, farsi avanti e parlare a nome della squadra".