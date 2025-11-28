Viola News
Amrabat, ma che fai? Entrata durissima su Isco, compagno di squadra (VIDEO)

L'episodio surreale durante Betis-Utrecht in cui Amrabat, per calciare in porta, colpisce in pieno Isco, suo compagno in biancoverde
Redazione VN

Scena paradossale nella sfida di Europa League tra il Betis e l'Utrecht. Dopo nemmeno due minuti di gioco, l'ex centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, colpisce Isco nel tentativo di calciare il pallone dal limite dell'area. Lo scontro, molto duro, costringe entrambi alla sostituzione dopo pochi minuti. Adesso i due calciatori rischiano di saltare il derby in programma nel weekend. Le parole del tecnico:

Isco domenica non ci sarà e anche Amrabat sarà dura che possa recuperare, salvo un miglioramento sorprendente nelle prossime ore.

