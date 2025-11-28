Scena paradossale nella sfida di Europa League tra il Betis e l'Utrecht. Dopo nemmeno due minuti di gioco, l'ex centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, colpisce Isco nel tentativo di calciare il pallone dal limite dell'area. Lo scontro, molto duro, costringe entrambi alla sostituzione dopo pochi minuti. Adesso i due calciatori rischiano di saltare il derby in programma nel weekend. Le parole del tecnico:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Amrabat, ma che fai? Entrata durissima su Isco, compagno di squadra (VIDEO)
altre news
Amrabat, ma che fai? Entrata durissima su Isco, compagno di squadra (VIDEO)
L'episodio surreale durante Betis-Utrecht in cui Amrabat, per calciare in porta, colpisce in pieno Isco, suo compagno in biancoverde
Isco domenica non ci sarà e anche Amrabat sarà dura che possa recuperare, salvo un miglioramento sorprendente nelle prossime ore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA