A.Lazzari: “Fiorentina di oggi come quella 2011-2012. Basta una scintilla”

Andrea Lazzari conosce bene entrambe le realtà. Cresciuto nell’Atalanta e protagonista di due stagioni con la Fiorentina, oggi collaboratore tecnico della Vigor Senigallia, l’ex centrocampista ha analizzato così nel programma A Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno il momento delle due squadre.

«Con l’Atalanta ci sono cresciuto. A Firenze ho passato due anni. Il primo non andò benissimo: abbiamo lottato per obiettivi diversi dalle aspettative. Il secondo invece andò molto meglio. È questo il bello di Firenze», racconta Lazzari, legando l’attualità ai ricordi.