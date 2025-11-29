Andrea Lazzari conosce bene entrambe le realtà. Cresciuto nell’Atalanta e protagonista di due stagioni con la Fiorentina, oggi collaboratore tecnico della Vigor Senigallia, l’ex centrocampista ha analizzato così nel programma A Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno il momento delle due squadre.
A.Lazzari: “Fiorentina di oggi come quella 2011-2012. Basta una scintilla”
«Con l’Atalanta ci sono cresciuto. A Firenze ho passato due anni. Il primo non andò benissimo: abbiamo lottato per obiettivi diversi dalle aspettative. Il secondo invece andò molto meglio. È questo il bello di Firenze», racconta Lazzari, legando l’attualità ai ricordi.
Secondo lui, la situazione attuale della Fiorentina ricalca quella vissuta in prima persona nella stagione 2011-2012: «Vedo oggi la stessa situazione del mio primo anno. Oggi ci sono due morali differenti: la partita in Champions ha aiutato l’Atalanta, mentre la Fiorentina deve fare i conti con una sconfitta pesante in Europa».
Per Lazzari, però, la soluzione non passa da rivoluzioni, ma dall’unione del gruppo: «La Fiorentina adesso deve pensare a compattarsi bene. Basta una scintilla per cambiare la stagione».
