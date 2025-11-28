Rep: “Fiorentina, drastico ridimensionamento. Dalla Champions alla lotta salvezza”

La stagione della Fiorentina vive già a novembre una drastica ridimensione degli obiettivi : dall’ambizione estiva di avvicinare la zona Champions si è passati alla lotta per la salvezza in Serie A, mentre in Conference League l’idea di puntare alla vittoria finale lascia spazio alla più modesta necessità di qualificarsi almeno ai playoff. La sconfitta interna per 0-1 contro l’AEK Atene, la seconda consecutiva dopo Mainz, evidenzia una squadra in crisi profonda: gioco assente, pochissime occasioni, errori banali e una fragilità strutturale che annulla ogni progresso visto nelle settimane precedenti.

Vanoli, al debutto europeo da primo allenatore, opta per un turnover parziale ma non ottiene le risposte sperate. L’AEK domina fisicamente e tatticamente l’avvio, sfiora più volte il gol e colpisce alla mezz’ora con Gacinovic, approfittando delle amnesie della difesa viola. La Fiorentina prova a reagire ma si vede annullare due gol per fuorigioco, mentre rischia di capitolare sul palo di Zini. Le poche fiammate, come la traversa di Dzeko, non bastano a mascherare una prestazione insufficiente, chiusa tra i fischi e la contestazione aperta del pubblico del Franchi.

La serata è stata segnata anche da tensioni sugli spalti: nonostante una giornata relativamente tranquilla in città, all’intervallo si sono registrati tentativi di scontro tra tifosi, con lancio di sassi e oggetti dal settore ospiti. Solo l’intervento deciso delle forze dell’ordine ha evitato il contatto diretto tra le due tifoserie. Un contesto teso dentro e fuori dal campo che fotografa perfettamente il momento nero della Fiorentina. Lo scrive Repubblica Firenze.