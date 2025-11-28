Polverosi: “Fiorentina un rudere di squadra. Chiedete scusa ai tifosi!”

Alberto Polverosi critica fortemente l'atteggiamento della Fiorentina di Paolo Vanoli nella sfida contro l'AEK Atene. Ecco le sue parole sul Corriere dello Sport:
Ma cosa è diventato il Franchi? Ma come fa una squadra a non rispettare almeno il nome del suo stadio? La Fiorentina dovrebbe chiedere scusa a chi ancora ha la forza e il coraggio di mettersi seduto in quel rudere per tifare un rudere di squadra. Un tempo era il fortino, oggi è terra di conquista. Chiunque arrivi da fuori, porta a casa qualcosa, spesso la vittoria. Otto partite ufficiali in mezzo alle gru di Campo di Marte, cinque sconfitte per la Fiorentina. Prima, con Pioli, perdeva in campionato, ora con Vanoli ha cominciato a perdere in Conference. E’ un incubo questa stagione per i viola. Nemmeno l’ottimista più sfrenato, più sconsiderato, riesce a trovare un appiglio, un momento, una situazione che dia coraggio. In classifica è piombata al diciassettesimo posto, oggi sarebbe fuori dagli ottavi diretti.
