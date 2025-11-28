Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, analizza la sconfitta della Fiorentina di Vanoli contro l'AEK Atene. Ecco le sue parole:
Cecchi: "Fiorentina, possibile i migliori siano sempre quelli che non giocano?"
Niente da fare. Anche con una squadra modesta come l'Aek, la Fiorentina dimostra di essere modestissima. Addio illusione di ripartenza vista con la Juve. Con questa botta che rischia non solo di pregiudicare il cammino in coppa ma di incrinare l'intera stagione, aprendo dubbi ciclopici sul valore di questa rosa: possibile, che anche ieri sera, la Fiorentina non sia mai riuscita a comandare la gara? Possibile che i migliori viola siano sempre quelli che non giocano? Insomma il campanello che suona lancia un allarme che è anche un monito: converrebbe mollare questa coppa e dedicare la fragile energia a disposizione solo al campionato? Con la speranza, questo si, di avere domenica sera dopo l'Atalanta tutt'altri pensieri. Che il calcio, da sempre, non è il luogo della razionalità ma dell'illogicità e dunque della speranza. Attacchiamoci a questo. Ma è davvero poca cosa.
