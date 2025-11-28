Viola News
CorSport contro Dzeko: “A Pioli chiedeva più spazio, ieri non se l’è meritato”

Il Corriere dello Sport critica Edin Dzeko
Il Corriere dello Sport analizza la prestazione di Edin Dzeko, che al termine del match ha criticato l'atteggiamento del tifo viola. Il noto quotidiano giudica negativamente la prestazione dell'attaccante:

 Il tandem offensivo viola sembrava in netta confusione. In un’intervista recente rilasciata a Sky Sport, Dzeko aveva chiesto più spazio all’allora tecnico Pioli. Ieri l’ha avuto, il problema è che non ha dimostrato di meritarselo. Pochi spunti, tante disattenzioni, e mancanza d’intesa col suo compagno di reparto. Il suo atteggiamento è parso a tratti insufficiente. Vanoli ha chiesto più volte ai ragazzi di alzare il baricentro: una buona parte di responsabilità ce l’ha avuta proprio il numero 9. È chiaro che da adesso il suo compito sarà quello di alzare l’asticella, altrimenti rischia di ritagliarsi sempre meno spazio da qui al termine di una stagione ancora preoccupante.

