Vieri: “La Fiorentina ha bisogno di punti, sostenere la squadra è fondamentale”

Christian Vieri parla di Fiorentina e Nazionale: consigli per i tifosi e supporto a Rino verso lo spareggio Mondiale.

Durante l’evento “World Legends Padel Tour”, Christian Vieri si è fermato ai microfoni di Sky Sport per alcune dichiarazioni. L’ex attaccante ha toccato anche il tema Fiorentina :

Servono punti. I tifosi sono arrabbiati, ma sostenere la squadra è fondamentale. Più lo fai meglio è.