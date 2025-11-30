Viola News
Vieri: “La Fiorentina ha bisogno di punti, sostenere la squadra è fondamentale”

Christian Vieri parla di Fiorentina e Nazionale: consigli per i tifosi e supporto a Rino verso lo spareggio Mondiale.
Redazione VN

Durante l’evento “World Legends Padel Tour”, Christian Vieri si è fermato ai microfoni di Sky Sport per alcune dichiarazioni. L’ex attaccante ha toccato anche il tema Fiorentina:

Servono punti. I tifosi sono arrabbiati, ma sostenere la squadra è fondamentale. Più lo fai meglio è.

Sulla Nazionale

Non spetta a me dire a Rino chi schierare. Abbiamo attaccanti come Retegui, Kean e Pio. In bocca al lupo a Rino, siamo tutti con la squadra.

