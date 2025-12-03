Antognoni: “Abbiamo già vissuto periodi simili. Serve ritrovare tranquillità”

Lo storico numero 10 viola, Giancarlo Antognoni, nel suo breve intervenuto ai microfoni di Radio Bruno ha detto la sua sulla Fiorentina e sulle possibilità di evitare la retrocessione. Queste le sue parole:
Se ci salviamo? Ci siamo già trovati in queste situazioni, anche io da calciatore. Il periodo non è dei migliori, però se analizziamo anche le altre squadre, quando la Fiorentina troverà la tranquillità che oggi gli manca, sicuramente arriveranno anche i risultati. la cosa fondamentale è ritrovare la tranquillità, i giocatori sembrano impauriti.
