Il nuovo allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino dopo il 4-0 rifilato al Genoa in Coppa Italia esce allo scoperto ed afferma in conferenza stampa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Palladino e l’Atalanta: “Vogliamo vincere la Coppa Italia, ho un gruppo fantastico”
altre news
Palladino e l’Atalanta: “Vogliamo vincere la Coppa Italia, ho un gruppo fantastico”
Le parole del tecnico orobico dopo il 4-0 rifilato al Genoa agli ottavi di finale
Vogliamo vincere la Coppa Italia, si tratta di un obiettivo del club, ed ovviamente anche mio e dei ragazzi. Ci teniamo e vogliamo arrivare in fondo alla manifestazione. Ho trovato un gruppo fantastico, dalle qualità elevate sia umane che tecniche. Hanno tanta forza e possiamo levarci molte soddisfazioni in questa stagione. Queste vittorie ci fanno crescere, adesso testa alla prossima sfida contro il Verona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA