Longhi: “La Fiorentina non è adatta a Dzeko. Il bosniaco ha caratteristiche precise”

Questo pomeriggio, durante un intervento a Radio Sportiva, il giornalista Bruno Longhi ha analizzato il momento difficile della Fiorentina e di molti singoli viola. Ecco le sue parole:
Dzeko è una grande delusione di questa Serie A. E' finito in una squadra che non è adatta a lui, la Fiorentina sta faticando. Il bosniaco è un attaccante che ha delle caratteristiche particolari e che, vista anche l'età, se non è sorretto da una squadra di livello non è più capace di caricarsi tutti sulle sue spalle. Gudmundsson? Non è una delusione di questa stagione perché anche nell'annata passata non ha reso secondo le aspettative. Fiorentina? Metterla come la delusione del campionato mi sembra scontato. Tredici partite senza vittorie e una classifica che parla da sola. Era impensabile una stagione del genere
