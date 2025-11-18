Viola News
Fenucci elogia Italiano: “Allenatore vincente, a Bologna ha convinto tutti”

Fenucci: "Italiano allenatore vincente a Bologna, problemi stadi italiani richiedono investimenti pubblici e privati"
Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato dell'ex tecnico della Fiorentina e della situazione degli stadi italiani durante il Social Football Summit di Torino.

Italiano è un allenatore di successo a tutti i livelli. Ha dimostrato grandi capacità alla Fiorentina, gestendo più competizioni contemporaneamente. A Bologna apprezziamo molto il suo tipo di calcio: la vera forza di Italiano è stata convincere un gruppo già affermato a seguire le sue idee di gioco.

Sugli stadi

Non riguarda solo Bologna, ma l’intero calcio italiano. Il problema delle strutture è cruciale: spesso i club non riescono a investire da soli e servirebbe un supporto esterno, anche pubblico, per modernizzare gli stadi.

