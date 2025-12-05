Beltran si sblocca: “Cercavo da tempo il gol. C’è tanto da migliorare”

Per il Valencia questa è l'ennesima stagione di lotta nella bassa classifica. In un contesto simile, Lucas Beltran sta facendo fatica ad emergere. Ieri l'attaccante argentino, ha trovato la sua prima rete spagnola, in Copa del Rey. Gol che ha avviato la rimonta contro il Cartagena. Le parole dell'ex viola ai social del club nel post gara:

"Sono felice. Innanzitutto per essere passato al turno successivo, che è la cosa più importante, e poi per il gol, perché era qualcosa che cercavo e desideravo davvero. Lavoriamo ogni giorno per portare il Valencia il più lontano possibile. Vogliamo dire loro (ai tifosi) che abbiamo molto da migliorare, ne siamo consapevoli e dobbiamo continuare a lavorare su questo. Chiediamo loro di continuare a sostenerci come sempre, ovunque andiamo."