Grosso: “Il rosso? Conosco l’arbitro, gestione particolare. Ho perso lucidità”

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina:
L'avversario era agguerrito, è agguerrito, ha bisogno di punti e noi ne abbiamo fatti di pesanti. Rimaniamo coi piedi per terra, non cambia il nostro obiettivo. L'espulsione? Conosco Pairetto, secondo me è bravo, è internazionale, ma oggi ha avuto una gestione un po' particolare. Ho perso la lucidità, spero non ricapiti. Nonostante una falsa partenza siamo stati bravi a rimetterla in piedi, è un campionato difficilissimo e oggi siamo contenti, ci rimettiamo subito al lavoro.
I margini sono importantissimi, quando si accende come oggi è un giocatore determinante. Ora il momento è tutto suo, ci manca e ci mancherà Berardi quindi deve continuare così.
Mi sembrava stesse meglio rispetto al colpo che ha preso, ha fatto una bella partita, vediamo poi nei prossimi giorni.
