Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:
Thorstvedt: “La Fiorentina ha cambiato allenatore e gioca con tanta energia”
Il norvegese parla brevemente nel pre gara
Sappiamo che hanno cambiato allenatore e adesso giocano con tanta energia. Noi dobbiamo essere preparati per questo e provare a fare lo stesso.
