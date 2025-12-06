Thorstvedt: “La Fiorentina ha cambiato allenatore e gioca con tanta energia”

Viola News
Il norvegese parla brevemente nel pre gara
Redazione VN

Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:

Sappiamo che hanno cambiato allenatore e adesso giocano con tanta energia. Noi dobbiamo essere preparati per questo e provare a fare lo stesso.

