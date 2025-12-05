Grande protagonista di questa prima parte di stagione col Sassuolo, Kristian Thorstvedt ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale della Lega Serie A. Ecco le parole del centrocampista norvegese (accostato alla Fiorentina nell'estate del 2024):
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Prossimi avversari, Thorstvedt: “Io leader del Sassuolo, vogliamo restare in A”
altre news
Prossimi avversari, Thorstvedt: “Io leader del Sassuolo, vogliamo restare in A”
Il centrocampista norvegese è protagonista di un ottimo inizio stagionale
Al Sassuolo siamo un grande gruppo e ci divertiamo a giocare insieme, credo che in campo si veda. La stagione sta andando bene e per me è un onore fare la mia parte con questa maglia. Ho recuperato dall'infortunio, il mio obiettivo è aiutare la squadra a mantenere la categoria. E, magari, arrivare il più in alto possibile. Mi piace essere considerato un leader, io ci provo anche con i gol e gli assist.
© RIPRODUZIONE RISERVATA